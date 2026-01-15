DeNA¥É¥é3¡¦µÜ²¼¡¡½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨11È¯¡È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡É
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦µÜ²¼¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬¡¢ÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç½é¤á¤Æ²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó80¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç3Ï¢È¯¤ò´Þ¤à11ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£¡Ö¡Ê²°³°¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡Ë2¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¡£ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡£ÂÇµå¤â´ñÎï¤ËÈô¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÂÇÀÊ¤«¤éºô±Û¤¨11ËÜ¤Î¤¦¤Á10ËÜ¤¬Ãæ·ø¤«¤é±¦ÍãÊý¸þ¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤òÄ¾·â¤¹¤ëÌó130¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ò´Þ¤à¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇÏ¢È¯¤Ë¡Ö±¦¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£Á´¹ñ¤ÎÊý¤¿¤Á¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤ÎÂÇ·â¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë1¥á¡¼¥È¥ë82¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¡£2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤Ï½çÄ´¤À¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë