»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¡¡²ÈÂ²¤Ë¡Ö´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤âÌ¤¤À¤Ë¤ª·»¤µ¤ó¤È¤«¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤«Íê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¤¸?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¹¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡ÈÉÂ±¡¤Ç1¿Í¤Ç¿²¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥í¤Ã¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤éÊì¤È»Ð¤¬ËèÈÕ¸ò¸ß¤Ë°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£