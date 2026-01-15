¹Åç¡¦Ìî´Ö½Ô¾Í¡¡V3Àï»Î¤Îµ±¤ºÆ¤Ó¡¡ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤ÇÉü³è´ü¤¹¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¡¢1¥ß¥ê¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¹Åç¡¦Ìî´Ö½Ô¾Í³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµòÅÀ¤Ë¹Ô¤¦Ã±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢°ÊÊ½¤Àµ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÂ¤¤ò¿Þ¤ê¡¢º¸¼ê¤È¸Ô´ØÀá¤Î»È¤¤Êý¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°V3Àï»Î¡£³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì14»î¹ç¤Ç7ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿24Ç¯¤ÎÂÇ·â¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£
¡¡Ìî´Ö¤Ï¼«¤é¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ì¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¡£¥¹¥¿¥á¥óºÆÃ¥¼è¤Ø°ÊÊ½¤Àµ¤ò¿Þ¤ê¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº¸¼ê¤ò»È¤¦¤Î¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡£ÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âº¸¼ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤¢¤È²¼È¾¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ô´ØÀá¤Î»È¤¤Êý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯»þ¡Ëº¸È¾¿È¤«¤é±¦È¾¿È¤ËÎÏ¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤Æ°¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¤È²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£ÁÀ¤¤¤È¤·¤ÆÆâÌî¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ëÂÇµå¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯10·î¤«¤éµ»Ç½¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¾åÃ£²°¡×¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÆ°ºî²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Û¤É¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡£Æ§¤ß¹þ¤à±¦Â¤¬¥Û¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤«¤«¤ÈÂÎ½Å¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÊÊ²þÁ±¤ØÆ§¤ß¹þ¤àÂ¤¬¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¡£¤Þ¤¿¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤òÍøÍÑ¤·¡¢¸Ô´ØÀá¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¡Öº¬ËÜÅª¤Ëµå¤òÂª¤¨¤ëÃæ¤ÇÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡¢¶¯¤µ¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡ÊÆóÎÝÂÇ¤¬¡ËÁý¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤êÂª¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡24Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì14»î¹ç¤Ç7ÆóÎÝÂÇ¤ÈÎÌ»º¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂÇ·â¤Î´¶³Ð¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì79»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦247¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï25»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂåÂÇ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦255¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦333¤È°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤À¡£
¡¡¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¡¢1¥ß¥ê¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£·î28Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÏ·¤±¹þ¤àÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃÎ¤ëÃË¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂÇËÀÉü³è¤ò´ü¤·¤ÆÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤ë¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡û¡Ä16¡Á18Ç¯¤Î¹Åç¥»¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ»þ¤«¤é¸½ºß¤â¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï14¿Í¤Ç¡¢Ìî¼ê¤ÏÌî´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á6¿Í¡£Åö»þ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Ç¤ÏÌî´Ö¤¬18Ç¯¤Ë126»î¹ç½Ð¾ì¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨.286¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¡¢17ÅðÎÝ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï3Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÅÄÃæ¹Êå¡¢´Ý²Â¹À¤È¤Î¡Ö¥¿¥Ê¡¦¥¥¯¡¦¥Þ¥ë¡×¥È¥ê¥ª¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£17¡¢18Ç¯¤ÈÀµÊá¼ê¤Î²ñÂô¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¤¬18Ç¯¤Ë15¾¡¡¢¾¡Î¨.682¤Ç2´§¡£¼é¸î¿À¤ÎÃæºê¤Ï16¡¢18Ç¯¤Ë30¥»¡¼¥ÖÄ¶¤¨¡£17Ç¯¤â¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢16Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£