¡Ö¤â¤¦¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä¡×¡Ò¾®¸¯¤¤·î2.5Ëü±ß¡¦Ç¯¼ý820Ëü±ß¡Ó¤Î59ºÐÃËÀ¤¬¡ÈÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¡É¤Ë°¢Á³¤È¤·¤¿Ìë
¡ÖÇ¯¼ý800Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²ÈÂ²¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢¶µ°éÈñ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡ÖÃùÃß¤Ê¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï11.3%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢»ÈÅÓ¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·¸å¤ÎÃß¤¨¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÌÄ¢¸«¤¿¤é¡¢»Ä¤ê30Ëü±ß¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¤â¤¦¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¹â°æ¾»¹°¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦59ºÐ¡Ë¡£´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢Ç¯¼ý¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç¤ª¤è¤½820Ëü±ß¡£Éô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢»Å»ö°ì¶Ú¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¾®¸¯¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉÔËþ¤Ç¤·¤¿¤è¡£·î2Ëü5,000±ß¡£°û¤ß²ñ¤â¹µ¤¨¤Æ¡¢Ãë¿©¤ÏËèÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¡£ºÊ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¶µ°éÈñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡É¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡×
3Ç¯Á°¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âÌµ»ö¤ËÆÈÎ©¡£¾¯¤·¤ÏÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¡¢¤Õ¤ÈºÊ¤Ë¡ÖÃù¶â¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡½¡½ÄÌÄ¢¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¹â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤ÆÀä¶ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ä¹â¡¢30Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡£¤Ï¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤«¤È¡Ä¡Ä¡×
ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²È·×¤ò°ì¼ê¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â°æ¤µ¤ó¤ÏµëÍ¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òºÊ¤ËÅÏ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤âÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶µ°éÈñ¤Ï³Î¤«¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÎÂå¡¢»äÎ©Ãæ¹â¡¢Âç³Ø¡¢Î±³ØÈñÍÑ¡Ä¡Ä¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È»×¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«Ï·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤È¤Ï¡×
²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤¬²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï2¿Í¤È¤â»äÎ©¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç4,000Ëü±ß°Ê¾å¡£¾©³Ø¶â¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÇØÉé¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
ÃùÃß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¹â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢60ºÐ¤òÁ°¤Ë¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬µÞ¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÂà¿¦¸å¤Ï¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¤«¤éºÆ½¢¿¦¡É¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¼Ò¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î±äÄ¹¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯Æ¯¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤Ã¤Æµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
ÁíÌ³¾Ê¡Ø½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60¡Á64ºÐ¤ÎÃËÀ½¢¶ÈÎ¨¤Ï82.9¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Ç¯¶â»Ùµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯Æ¯¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤Ã¤Æµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°¤¤¡£ÄÌÄ¢¤â¸«¤Ê¤¤¡¢¾®¸¯¤¤¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢Á´Éô¡È²ÈÄí¤Î¤¿¤á¡É¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ï·¸å¤Ë²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµõ¤·¤¤¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
ÄêÇ¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢¹â°æ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥á¥é¤¬¼ñÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ï·¸å¤Î»ñ¶â¤â¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ê¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡×
ÄêÇ¯¸å¤Ë¡ÖÃß¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤«¤±¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë»ñ»º¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤¿Ï·¸å¤Ï±ó¤Î¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ö¤Ç¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Áá¤á¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£