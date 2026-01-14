Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä792.07±ß¹â¤Î¡Ö54,341.23±ß¡×¤È»Ë¾å½é¤Î5Ëü4,000±ßÂæ¤Ç¼è°ú½ªÎ»¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö½°±¡²ò»¶´ÑÂ¬¡×¤¬°ú¤Â³¤ºàÎÁ»ë¡Ú1·î14Æü¤Î¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì³µ¶·¡Û
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¤Î¾å°Ì¤È²¼°ÌÌÃÊÁ¡¢¶È¼ïÊÌÆÍî¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1·î14Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢³¤³°Ã»´ü¶Ú¤È¤ß¤é¤ì¤ë³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤Ø¤ÎÃÇÂ³Åª¤ÊÇã¤¤¤Ë¤è¤ê¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¾å¾ºÉý¤Ï°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤«¤éÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤â½Ð¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢»Ø¿ô¤Ï¸å¾ì´ó¤ê¸å¤«¤é¿¤ÓÇº¤àÅ¸³«¤Ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Á°ÆüÈæ792.07±ß¹â¤Î54,341.23±ß¤È¡¢»Ë¾å½é¤Î5Ëü4,000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÆÍî¿ô¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬182ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬41ÌÃÊÁ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¬2ÌÃÊÁ¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ò6857¡Ó¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡Ò8035¡Ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡Ò9983¡Ó¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡Ò6954¡Ó¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ò6920¡Ó¤È¤Ê¤êÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿°ìÊý¡¢´óÍ¿ÅÙ²¼°Ì¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ò9984¡Ó¡¢TDK¡Ò6762¡Ó¡¢Âè°ì»°¶¦¡Ò4568¡Ó¡¢ÅÅÄÌ¡Ò4324¡Ó¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò6098¡Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â¤Ï24²¯6,900Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï7Ãû1,426.50²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹Û¶È¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢µ¡³£¡¢¶ä¹Ô¶È¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃºÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡¢Î¦±¿¶È¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢1°Ì¤¬Âè°ìµ©¸µÁÇ²½³Ø¹©¶È¡Ò4082¡Ó¤Ç+500±ß¡Ê+23.47%¡Ë¤Î2,630±ß¡¢2°Ì¤¬ÅìË®°¡±ô¡Ò5707¡Ó¤Ç+300±ß¡Ê+22.08%¡Ë¤Î1,659±ß¡¢3°Ì¤¬ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ò6330¡Ó¤Ç+1,000±ß¡Ê+18.62%¡Ë¤Î6,370±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý²¼ÍîÎ¨¤Ï¡¢1°Ì¤¬ÅÅÄÌ¡Ò4324¡Ó¤Ç¡Ý400±ß¡Ê¡Ý11.29%¡Ë¤Î3,142±ß¡¢2°Ì¤¬¥Ñ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò2726¡Ó¤Ç¡Ý175±ß¡Ê¡Ý9.09%¡Ë¤Î1,751±ß¡¢3°Ì¤¬ÃÝÆâÀ½ºî½ê¡Ò6432¡Ó¤Ç¡Ý570±ß¡Ê¡Ý7.87%¡Ë¤Î6,670±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï384ÌÃÊÁ¡¢Ç¯½éÍè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï3ÌÃÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£