¡ÖÀÄÌø¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡×ºå¿À°éÀ®£±°Ì¡¦¿ÀµÜ¡ÈËâµå¡É¤Ç»ÙÇÛ²¼ÌÜ»Ø¤¹¡¡ÊÑÂ§±¦ÏÓ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¡ÖºÇ¶á¡¢¥¦¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×
¡¡ºå¿À¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¿ÀµÜÎ½²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡á¤¬£±£´Æü¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Î©¤ÁÅê¤²¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤ß£²£¹µå¡£µå¤ò¼õ¤±¤¿²£Àî¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤â¡ÖÀÄÌø¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦Åê¤²Êý¡£ºÇ¶á¡¢¥¦¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÊÑÂ§±¦ÏÓ¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ëÀ©µåÎÏ¤¬Éð´ï¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¹Å¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë£´ÅÙ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¿ÀµÜ¤È»÷¤¿´¶³Ð¡£¡Ö¥×¥í¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤é¤±¡£²¼È¾¿È¶¯²½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸½ºßÃÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈËâµå¡É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥º¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÉâ¤¾å¤¬¤ëµå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤éÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤·ù¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Âç³Ø£²Ç¯¤Ç¥µ¥¤¥É¤ËÅ¾¸þ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤Ëµ°Æ»¤ò¶Ã¤«¤ì¡¢´°Á´½¬ÆÀ¤¬¥×¥í¤Ç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡½¬ÆÀÅÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤À£±£°¡ó¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÁÛ¤Îµå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ»¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£Âç³Ø£³Ç¯²Æ¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£´Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿Ì¤´°¤ÎÂç´ï¡£ºòµ¨¤Î¹©Æ£¡¢ÁáÀî¤ËÂ³¤¯¤Ù¤¯¡¢Ëâµå¤Ç»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£