ºå¿À¡¦ÃæÌî¡¡»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¡ÖÂÇÎ¨£³³ä¡¢£³£°ÅðÎÝ¡¢£³£°µ¾ÂÇ¡×ÊÑÂ§¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼ÁÀ¤¦¡¡£³£°ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¡Ö£³¡×¤ÎÀÀ¤¤
¡¡ºå¿À¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î³÷·´»Ô¸ø±à¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÌîµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¡¢Ìó£²»þ´Ö¤ÎÎý½¬¡££¶·î¤Ë£³£°ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢»°½½Ï©¡Ê¤ß¤½¤¸¡Ë¤Ç·Þ¤¨¤ë¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢£Î£Ð£Â»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤ÎÂÇÎ¨£³³ä¡¢£³£°ÅðÎÝ¡¢£³£°µ¾ÂÇ¤ÎÊÑÂ§¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¤¬ÍºÂç¤Ê»°²ÏÏÑ¤òÇØ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë¡£¤Þ¤ÀÉ½¾ð¤âÆ°¤¤â¼ã¡¹¤·¤¤¤¬¡¢£¶·î¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤Î£³£°ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö£³£°ºÐ¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤â¤Á¤í¤óÏ·¤±¹þ¤àÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÁ´¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤âºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂÇ·â¡££²£´Ç¯¤ÎÂÇÎ¨¡¦£²£³£²¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦£²£¸£²¤Èµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¹½¤¨¤ëÏÓ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉÃæ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÂÇÎ¨¡Ë£³³ä¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ï¤Ë·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£²ÈÖ¤È¤·¤Æ¸¥¿ÈÅª¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£´£´µ¾ÂÇ¡£¤³¤ì¤Ï£²°Ì¤Ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅðÎÝ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¿Í»þÂå¤Ë£³£°ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¤Îµ»½Ñ¤âµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡££±£³Æü¤Ë¤Ï£³¡¦£¶¥¥í¤Î¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¡¢»ýÂ³ÎÏ¤â½ÖÈ¯ÎÏ¤â¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡ÖÂÇÎ¨£³³ä¡¢£³£°ÅðÎÝ¡¢£³£°µ¾ÂÇ¡×¤ÎÊÑÂ§¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤À¡£²áµî¤ËÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë¹Åç¤ÎÛð¡¢£±£±Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜÂ¿¤È£²¿Í¤À¤±¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï£³£°ËÜÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç£³£°¸Ä¡£ÅðÎÝ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡££³¤Î¤Ä¤¯¤¤¤¤Ç¯¤Ë¡££³¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¡¢ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡È¥ß¥¹¥¿¡¼£³¡É¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡£½é·Ø¤â¼Â²È¤Î»³·Á¤Ç£±²ó¡¢Âçºå¤Ç£²²ó¤È·×¡Ö£³¡×²óÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡Ö£³¡×ÅÙÌÜ¤ÇÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ìÀè¤Î³÷·´¤«¤é¸«²¼¤í¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö»°¡×²ÏÏÑ¡£Ç¯Êð¤â¡Ö£³¡×²¯±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö£³£°¡×ºÐ¤Ç¼«¿È¡Ö£³¡×ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ï£±Æü£³È¢°Ê¾å¡¢£µ£°£°¥¹¥¤¥ó¥°¤Û¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï°ì¤Ä¡£¡ÖÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ì¸À¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÌò³ä¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÍò¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»°½½Ï©¡Ê¤ß¤½¤¸¡Ë¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£
¡¡¢¡Ã£À®¼Ô¤Ï£²¿Í¡¡Æ±°ìÇ¯¤Ë£³³ä¡¢£³£°ÅðÎÝ¡¢£³£°µ¾ÂÇ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Áª¼ê¤Ï²áµî£²¿Í¡££±£°Ç¯Ûð±Ñ¿´¡Ê¹Åç¡Ë¡¥£³£°£¶¡¢£´£³ÅðÎÝ¡¢£³£¶µ¾ÂÇ¤È¡¢£±£±Ç¯ËÜÂ¿Íº°ì¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¥£³£°£µ¡¢£¶£°ÅðÎÝ¡¢£µ£³µ¾ÂÇ¡£ºå¿À¤Ç¤ÏµÈÅÄµÁÃË¤¬£µ£´Ç¯¤Ë£µ£±ÅðÎÝ¡¢£³£±µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤¬¡¥£²£·£³¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£