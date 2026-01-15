¡ÚÂ³Êó¡Û¸½¶âÌó4Ëü±ßÃ¥¤Ã¤¿¶¯ÅðÈÈ¤ÎÃË¡Ä¸½¾ì¤Ë¡ÈÎÎ¼ý½ñ¡É»Ä¤·Æ¨Áö¡¡Èï³²½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤· ·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊýÄÉ¤¦ ¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô
1·î13Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Î½»Âð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤ÇÈÈ¿Í¤ÎÃË¤¬Èï³²½÷À¤«¤é¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎÎ¼ý½ñ¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï13Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢Ä¹²¬»Ôºûºê¤Î½»Âð¤ËÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢ÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÃË¤¬¸½¶â20Ëü±ß¤òÍ×µá¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤¬Ìó4Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÎÎ¼ý½ñ¤ò½ñ¤¡¢¸½¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÈÃË¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï60Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¹õ¿§¤Î¥Õー¥ÉÉÕ¤¥³ー¥È¤È¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£