¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Ûµð´ÁÇÏ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¢¼«¸ÊºÇÂ®4F54ÉÃ2¡¡¹âÌî»Õ¤Ï»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤²
¡¡µþÅÔ¥á¥¤¥ó¤Î¡ÖÂè73²óÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡×¤Ç¤Ïµð´ÁÇÏ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤¬·ªÅìºäÏ©¤ÇÎÏ¶¯¤¤µÓ¼è¤ê¤òÈäÏª¡£Á°Áö10Ãå¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤Ø¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾Àª¤ÇÍ£°ì¡¢¿åÍË¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ÏºäÏ©2ËÜÌÜ¤Ç15ÉÃ4¢ª14ÉÃ1¢ª12ÉÃ5¢ª12ÉÃ2¤Î²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¡£500¥¥í¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ëµðÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ»þ·×4F54ÉÃ2¤ÏÅö½µ¤ËºäÏ©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ®¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½çÄ´¡£Ãæ´Ö¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£º£Ä«¤Ï¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¡¢À°¤¨¤Ê¤¬¤é¡£Æ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤²¤À¡£
¡¡ºò½©¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤â¡¢Â³¤¯ÌÄÈøµÇ°¤Ç¤è¤â¤ä¤Î10ÃåÇÔÀï¡£1Ê¬43ÉÃ7¤Î¹¥»þ·×¤Ç·èÃå¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢Âç³°ÏÈ¤ÎÉÔ±¿¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Õ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î1800¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£½Å¾Þ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥ÇÏ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£°ìµ¤600¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥±äÄ¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¤Ç¤Ïµ÷Î¥Ã»½Ìºö¤¬¥º¥Ð¥ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Î½ÇÏ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¢¥Ç¥¤¥Ö¤¬18ÈÖ¿Íµ¤3Ãå¤Ë·ãÁö¡£¡Öº£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶¥ÇÏ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£2600¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ»Ãæ°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ËÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ì¤ëÇÏ¡£µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ò·ï¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢»Ø´ø´±¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀè¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÇÏ¡×¤È¾å¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¿½ÙÇÏ¡£°ìÅÙ¤ÎÇÔÀï¤´¤È¤¤Ç´üÂÔ¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥Ç57¡¦5¥¥í¤â¡Ö½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡¢µÕ½±¥é¥ó¤Î½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£