¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤òÁí³ç¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤Ï½ÀÆ»¤è¤êºÍÇ½¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ëà¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼á¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤¬ËÜ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ëà¶â¸Àá¤ò¼ø¤±¤¿¡£¸ÅÁã¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤òËþÅ·²¼¤Ë¾ÚÌÀ¡£¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿£²£´Ç¯£²·î°ÊÍè¡¢Ìó£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ª¥«¥À¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡½¡½Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡¥ª¥«¥À¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡¢¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Ãª¶¶¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Åìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤Ï¼«¿È¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡¥ª¥«¥À¡¡¤¢¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬Ãª¶¶¤µ¤ó¤Î°úÂà¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãª¶¶£Ö£Ó¥ª¥«¥À¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£×£×£Å¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¡ØÃË¤À¤è¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥Ò¥Ã¥Ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿
¡¡¥ª¥«¥À¡¡ÃæÍ¸¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÆÅÄ¡Ê¾¡Íê¡Ë¤µ¤ó¤Î£Ð£Ë¤À¤Ã¤¿¤êÃæÍ¸¤µ¤ó¤Î¥¥ó¥·¥ã¥µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤è¤ê¤âÃª¶¶¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÆâÆ£Å¯Ìé¤ÎÉ¬»¦µ»¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò·«¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â
¡¡¥ª¥«¥À¡¡ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÀµÄ´¤Î¡Ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÎý½¬¤·¤¿¤éÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Æ¡Ä¤è¤¯¤³¤ó¤Êµ»ÆâÆ£¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤¤µ»¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È·Á¤ÏÉÔ³Ê¹¥¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½Ìó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁã¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¤É¤¦¸«¤¿
¡¡¥ª¥«¥À¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ÏÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤êÃª¶¶¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ãª¶¶°úÂà¸å¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬
¡¡¥ª¥«¥À¡¡Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï²þ¤á¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Á£Å£×¤ò¸«¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤À¤±¤¬¤¹¤´¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï
¡¡¥ª¥«¥À¡¡ÄÔ¡ÊÍÛÂÀ¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ê»î¹ç½ç¤¬¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»î¹ç¤â¸«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÝ²¼¡Ê¹¬Ç·²ð¡Ë¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢£É£×£Ç£Ð¡Ê¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ìÈÖ³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼«³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¹¤´¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÄÔ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡¥ª¥«¥À¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¿¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢¤¸¤ã¤¢£²ÀïÌÜ¤¬¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â½ÀÆ»¤è¤êºÍÇ½¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡½¡½¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï
¡¡¥ª¥«¥À¡¡°ìÈ¯¤Ç¡Ê£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé¤Î¡Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤éÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Æ°¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó½ÀÆ»¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬´ÊÃ±¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬ºÍÇ½¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë
¡¡¥ª¥«¥À¡¡º£¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¸¤ãÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÄÔ¤ÏÄÔ¤Ç²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½¥×¥í¥ì¥¹³¦Á´ÂÎ¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤Ë
¡¡¥ª¥«¥À¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¡¢Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¡¢Æ£ÇÈ¡ÊÃ¤¼¤¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤éÂ³¤¯Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½÷»Ò¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÀÎ¤ÏÃË»Ò¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤½÷»Ò¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡¥ª¥«¥À¡¡¡ÊºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡Ë¤Þ¤À¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Á£Å£×¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¡Ê£Á£Å£×À¤³¦¡Ë¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤âÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤º¤Ã¤È°ã¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æº£Ç¯¤Ç£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¥ª¥«¥À¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç¤·¤Æµ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡££²Ç¯ÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤È´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡££³Ç¯ÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Èº£²ó¡¢²þ¤á¤Æ£Á£Å£×¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤¿°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éº£²ó¤Î¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥Ë¡¼¡Ê¥«¡¼¥ó¼ÒÄ¹¡Ë¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÇÍº»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥ª¥«¥À¡¡¤¤¤Ä¤«£Á£Å£×¤Ç¡ÊÆüËÜ¡ËÂç²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Æþ¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤ª¤«¤À¡¦¤«¤º¤Á¤«¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£±£±·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¡¦°Â¾ë»Ô½Ð¿È¡££±£µºÐ¤Ç¡ÖÆ®Î¶Ìç¡×¤ËÆþÌç¤·¡¢£°£´Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£·Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¡££±£²Ç¯¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡££µÅÙ¡Ê£±£²¡¢£±£³¡¢£±£µ¡¢£±£¹¡¢£²£²Ç¯¡Ë¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ë¼¡¤°ÎòÂå£²°Ì¡££²£´Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¡¢£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡£ºÊ¤ÏÀ¼Í¥¡¦½÷Í¥¤Î»°¿¹¤¹¤º¤³¡££±£¹£±¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£·¥¥í¡£