¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛÆîÌîÂó¼ÂàÉÔºßá¤Ç¤âËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÉÔ°Â¤Ê¤·¡¡Á°±à¿¿À»»á¤¬ÎäÀÅ¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥â¥Ê¥³¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÉé¤Ã¤¿º¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç£¶·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬ÀäË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç¼çÎÏ¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌîÉÔºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÁ°±à¿¿À»»á¡Ê£µ£²¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤ÏÀè·î£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¤Î¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤Ç¡¢º¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¡£ÍâÆü¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ïº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤«¤é¤ÏÁ´¼£¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë£¸¡Á£±£°¤«·î¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£¶·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë£×ÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤ÏÂçÉñÂæ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëº£µ¨¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÇºòÇ¯£±£±·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¡¢Æ±£±£°·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç£°¡½£²¤«¤éÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£Âç¹õÃì¤Î°ì¿Í¤À¤±¤Ë¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£Ö·×²è¤ËÂç¤¤Ê¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°±à»á¤Ï¡¢ÆîÌîÈ´¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²¾¤ËÉÔºß¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤À¡£¡Öº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡ÊÆÃÄê¤Î¡Ë¤³¤ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤¬È´¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂ¾¤Î¡Ë¤³¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤ë¤È°ã¤¦ÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Èá´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆîÌî¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼ç¤ËÃ´¤¦º¸¥·¥ã¥É¡¼¤Ï¡¢Áª¼êÁØ¤¬ÆÃ¤Ë¸ü¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¡£Á°±à»á¤Ï¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éÆîÌîÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º¸¥·¥ã¥É¡¼¤Ê¤é£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ä£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹³Ê¤¬¤ª¤ê¡¢ÆîÌî¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¤â£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤ä£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬£²´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¼çÎÏ¤¬·ç¤±¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£º£¸å¤â¥±¥¬¿Í¤Ê¤ÉÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï°ìÄê¤ÎÀïÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£