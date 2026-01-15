Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¢2ºîÏ¢Â³¡È»þ´ÖÀ©¸Â¡É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö3Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ú50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÌ£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP°ËÌîÈø·Å¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥á¥¤¥É»Ñ
¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍÇ¡±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡©À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤È¤·¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÌò¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ÊÌò¤Ç¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¿ÍËÜÅö¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Á°²ó°ËÌîÈø¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2025Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡È1Æü3Ê¬¡É¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤À¤±ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È50Ê¬´Ö¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÌÚ¡ÊÍºÌé¡Ë¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç°ËÌîÈø¤¯¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¯¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö50Ê¬´Ö¤Ç¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤Ï¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¡£3Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£50Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤Î»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£50Ê¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ÏHey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¡£°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¡Ö³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤â¡¢ÊÒ»×¤¤¤Î¶Ê¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡ÖÀ²Î®¤ÈºÚÈÁ¤É¤Ã¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°ËÌîÈø¤ÏÀ²Î®¤À¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖAI¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢²¼¼ê¤ÊÍ§Ã£¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ì£Êý¤¬Åú¤¨¤ëÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÌ£Êý¤µ¤ó¤Ï°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤º¤Ã¤È¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£Ì£Êý¤¬¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¡¡©¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê´é¤òºî¤Ã¤ÆÌ£Êý¤Ë¼ÁÌä¡£¾¾ËÜ¤Ï°ËÌîÈø¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢Ì£Êý¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï³°¸«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È°ËÌîÈø¤Ë¥á¥í¥á¥í¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃæ¿È¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×
