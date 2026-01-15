µð¿Í¡¦ËÌ±ºÎµ¼¡¡ÖÀ¶µÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¥ª¡¼¥×¥óÀï¸ÅÁã»Â¤ê¤Ç³«Ëë£±·³¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î¸ÅÁã»Â¤ê¤«¤é³«Ëë£±·³Æþ¤ê¤Ø¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇÉÔµ¬Â§¤ËÆ°¤¯¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£³«Ëë£²½µ´ÖÁ°¤Î£³·î£±£´¡¢£±£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¡ÖÍÞ¤¨¤ë¤ÏÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡ØËÌ±ºÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÇ³¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÆÃÊÌ°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬Æ±³ØÇ¯¤Îº¸¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¡ÖÀ¶µÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¾Ð¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ·èÄê¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÄ¾ÀÜ½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¨¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë¹ÈÇòÀï¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿µ²±¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¡Öº¸¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤ÎÆâ³Ñ¤Ï²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£³°¤ä¿¿¤óÃæ¤ÇÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò²ó¤·¤¿¡£
£±£µ£²¥¥í¡ÈË½¤ìµå¡É¡¡Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤Î¡ÈË½¤ìµå¡É¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÃæ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¡Ö°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤êÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÇÄÀ¤ó¤À¤ê¥·¥å¡¼¥Èµ¤Ì£¤ËÆ°¤¯µå¡£ÄÌ¾ï¤ÎÄ¾µå¤Î°®¤ê¤À¤¬¡¢º¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÊ¢ÉôÊ¬¤ò¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ô¥Ã¥¿¥êÌ©Ãå¤µ¤»¤ë·Á¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö´ñÎï¤ÊÄ¾µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº¸ÏÓ¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤âÁà¤ë¤¬¡¢¡Ö¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡×¤âµåÂ®¤ò¾å¤²¤Æºòµ¨°Ê¾å¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥í¥ó¥°µß±ç¤â¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½·¿¡£º¸ÂÇ¼ÔÂÐºö¤ÇËá¤¯¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£²Æü¤Ë£²£¶ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤ÎÀ¤³¦¡£Â¿¤¯»î¹ç¿ô¤òÅê¤²¤ÆÍ¥¾¡¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£³«ËëÄ¾Á°¤Ë¿·¾±¥Ï¥à¤ò»Â¤ì¤Ð¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥°¥Ã¤È¶áÉÕ¤¯¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ËÌ±º¡¡Îµ¼¡¡Ê¤¤¿¤¦¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤¸¡Ë£²£°£°£°Ç¯£±·î£±£²Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡£Çò²ªÂçÂÍø¤«¤é£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££±·³¤Ç¤ÏÄÌ»»£´£¸ÅÐÈÄ¤Ç£³¾¡£³ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£³¡£ºòµ¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·£²·³¤Ç£²£±ÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£¹¡£¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢£±£±·î¤Ëµð¿Í²ÃÆþ¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£³¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£¿äÄêÇ¯Êð£±£³£°£°Ëü±ß¡£