¹Åç¡¡¥É¥é3¡¦¾¡ÅÄÀ®¡È¤«¤àÎÏ¡É¤Ï¥ª¥ª¥«¥ßµé¡ª¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÂÇ·â¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ1·³¤Ä¤«¤à
¡¡¹Åç¤Î¿·¿Í9Áª¼ê¤È¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ã¤¸«¤¬¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ç»õ²Ê¸¡¿Ç¤ËÎ×¤ß¡¢¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¾¡ÅÄ¡Ê¶áÂç¡Ë¤¬»õ¤Î¤«¤àÎÏ¤ò¼¨¤¹Òû¹ç¡Ê¤³¤¦¤´¤¦¡ËÎÏ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê¼éÈ÷¤Ç¡ËÂÎÀª¤¬°¤¤»þ¤Ë¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ê¤«¤àÎÏ¤Ï¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡20ÂåÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬930¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡ÊN¡Ë¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢12µåÃÄºÇ¾®Ê¼1¥á¡¼¥È¥ë63¤Î¾¡ÅÄ¤¬1136N¤ò·×Â¬¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤¬±Ô¤¯¤È¤¬¤Ã¤¿¸¤»õ¤Ç¤«¤ó¤À»þ¤Î1140N¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î½¬´·¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿©¸å¤ËÀäÂÐ¥¬¥à¤ò¤«¤à¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤«¤àÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡´ØÂçËÌÍÛ¡ÊÂçºå¡Ë»þÂå¤Ï¡Ö·ë¹½ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Åö»þ¤«¤é¶õÊ¢¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¿©¸å¤Î¥¬¥à¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆóÎÝ¼éÈ÷¤ÇµåºÝ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¿ôÃÍ¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ·â¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ØÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶¼é¹ªÂÇ¤¬Çä¤ê¤ÎÂ¨ÀïÎÏÆâÌî¼ê¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë³«Ëë1·³¤Ë¸þ¤±¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤à¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¢¦Òû¹çÎÏ¡Ê¤³¤¦¤´¤¦¤ê¤ç¤¯¡Ë¡¡¾å²¼¤Î»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤½¤ÎÀÜ¿¨ÌÌ¤ËÀ¸¤¸¤ëÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤«¤àÎÏ¡×¡£Á°»õ¤è¤ê¤â±ü»õ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡£Ã±°Ì¤ÏN¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡Ë¤ÇÉ½¤µ¤ì¡¢1N¤ÏÌó0.1¥¥í¥°¥é¥à¡£
¡¡¡þ¾¡ÅÄ¡¡À®¡Ê¤«¤Ä¤À¡¦¤Ê¤ë¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£2ºÐ¤«¤éÅÔÅç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¼ç¤ËÍ··â¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÂçÍä¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£´ØÂçËÌÍÛ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ14¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢Æ±½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ4¡£¶áÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤·¡¢ÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó6ÅÙ¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ2¡¢±óÅê110¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢70¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£