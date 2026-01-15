¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¥É¥é4¡¦·¦ÅÄÍÎÍ´¡È°ðÍÕµé¡É¤Î³èÌöÀÀ¤Ã¤¿¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼êËÜ¤Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦·¦ÅÄ¡Ê»¥ËÚÆüÂç¹â¡Ë¤¬¡¢¡È°ðÍÕµé¡É¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ8¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏºÇÂ®148¥¥í¤ò¸Ø¤ë´üÂÔ¤Î¹âÂ´³°Ìî¼ê¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥·´À¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ðÍÕÆÆµª¡Ê¸½2·³´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°úÂà»î¹ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Æ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡°ðÍÕ¤¬14Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿ºÝ¤Ï7ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£¼êËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌîµå¤Ø¤È¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤È¥×¥í¤Ç¤â´Ó¤ÄÌ¤¹¡£¼«¿È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂåÌ¾»ì¤Î¡Ö°ðÍÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¡Ö²¿¤«ÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¼ãÉð¼Ô¡£ÄÌ»»2167°ÂÂÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡¡þ·¦ÅÄ¡¡ÍÎÍ´¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£Í³¿ÎÃæ»þÂå¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¡£»¥ËÚÆüÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤ÏºÇÂ®148¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢25Ç¯¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU¡½18ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÁª¼ê¶¯²½¹ç½É¤Ë¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£