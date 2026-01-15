¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè16Àá ¥Ê¥Ý¥ê vs ¥Ñ¥ë¥Þ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè16Àá ¥Ê¥Ý¥ê¤È¥Ñ¥ë¥Þ¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î15Æü02:30¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Þ¥é¥Éー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥ó¥°¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥Ý¥ê¥¿ー¥Î¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥íー¥Í¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï87Ê¬¤Ë¥À¥Ó¥É¡¦¥Í¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï58Ê¬¤Ë¥Þ¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í¡ÊDF¡Ë¡¢67Ê¬¤Ë¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Á¥®¡ÊDF¡Ë¡¢81Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¡ÊGK¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-01-15 04:40:21 ¹¹¿·