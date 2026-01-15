¤½¤³¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡Ä´Ú¹ñ¤Î23ºÐ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡¢»ëÀþ¶¯Ã¥¤ÎÂçÃÀSHOT¸ø³«
´Ú¹ñ¤ÎÈþ¿Í¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂÎ·¿ºÝÎ©¤Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àSHOT¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Èþ½÷¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂÎ·¿
¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥«¥á¥é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢¶ÀÇ¯¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤âÃ¦¤¤¤À¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£ÏÆÊ¢¤äÏÓ¡¢ÇØÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤âÆ²¡¹¤È¸«¤»¤Ä¤±¡¢»×¤ï¤º¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤Ï2002Ç¯2·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£²áµî¤Ë¤Ï¼¼Æâ¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°½÷»ÒÉô¤Î´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¥Ï¥¤¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤È¥×¥í¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Î±º¹à»ÔÂÎ°é²ñ¥Ð¥ì¡¼ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÆ±¤¸¤¯ÂåÉ½Áª¼ê¤Î¥·¥ó¡¦¥¸¥¦¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹ÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£