¡¡Êü½ÐÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢´ú¼êÎç±û¤Îµî½¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÀïÎÏÊä½¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼êÊü¤¹¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Herald¡Ù¤Ï£±·î13Æü¡¢¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼Àï¤Ç¸åÈ¾¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢´ú¼ê¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬¡ÖÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î²¼¤Ç¥ì¥ª¤ÏÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿À¤Î¸¢Íø¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö´ú¼ê¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤«¤òÊü½Ð¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ËÂåÌò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê´ú¼ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤è¤ê¤âÀè¤ËÊä¶¯¤òË¾¤à¤è¡×
¡¡²ÃÆþ°Ê¹ß¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Î²¼¤Ç¡¢´ú¼ê¤ÏÃæÈ×¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤âÀä¤¨¤º¡¢¾ï¤Ëµî½¢¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢²«¶â´ü¤È¤â¸À¤¨¤ëÌö¿Ê¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¶áÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¶ìÀï¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë£²ÅÙ¤â½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄ¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âº®ÌÂ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ë¤«¤¿¤¯¤Ê¤¤¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢´ú¼ê¤Ïº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
