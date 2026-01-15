ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¡¥é¥Ö¥³¥á¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÄ¶¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¡ÖÈé¤à¤±¤Æ¡ÄÂÎÃæÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¹ðÇò¤Ë¶¦±é¼Ô¤¢Á³
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤ä¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å10¡¦15¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌÚÂ¼Â¿¹¾¤È¹â¶¶¸÷¿Ã¤¬ºÆ¤ÓÉ×ÉØÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¹â¶¶¤Ï¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¿¶¤ê¤¹¤®¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÌá¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÁ°²ó°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»£±Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤È»ä·ëº§¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡£Âç¾æÉ×¡Ä¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ºî¤Ç¹â¶¶¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¤È¤â¤Ë¼ÒÄ¹Ìò¡£Â¿¼ñÌ£¤ÊÀßÄê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼°Ê³°¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â200µåÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Èé¤à¤±¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥´¥ë¥Õ¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ½µ¤Ë3¡Á4²ñ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¡¢ÂÎÃæÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡£¶¯¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÂ¿¹¾¤µ¤ó¤È¿¿µÕ¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤Â¿¹¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£