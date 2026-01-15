°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¸ß¤¤¤Ë¥é¥Ö¥³¥á½éÄ©Àï¤ÇW¼ç±é¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ÊÌò¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£W¼ç±é¤Î2¿Í¤¬¡¢¶¦¤Ë¥é¥Ö¥³¥á½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¡©¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê°ËÌîÈø·Å
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡°ËÌîÈø¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÀ²Î®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÌò¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ÊÌò¤Ç¡Ä¤³¤ó¤Ê¿ÍËÜÅö¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤Éâ¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤â¥é¥Ö¥³¥á½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÌîÈø¤È¤â½é¶¦±é¡£¡ÖÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ËèÏÃÅ¸³«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÇ»¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¡¢Ëä¤â¤ì¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤â¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
