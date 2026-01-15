ÅìÊõ¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É±Ç²è»ö¶È¤Î¹¥Ä´¤Ç¶ÈÀÓ¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¡¡Âè3»ÍÈ¾´ü·è»»
¡¡ÅìÊõ¤Ï14Æü¡¢2026Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¡£Ï¢·ëÎß·×´ü´Ö¡Ê2025Ç¯3·î¡Á11·î¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢±Ç²è»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ýµé¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼Ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢±Ç²è»ö¶È¤òÎÏ¶¯¤¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2026Ç¯ÇÛµëºîÉÊ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Åö³º´ü´Ö¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤Ï2813²¯6600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï600²¯9200Ëü±ß¡ÊÆ±13.8¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï608²¯8000Ëü±ß¡ÊÆ±18.1¡óÁý¡Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë»ÍÈ¾´ü½ãÍø±×¤Ï465²¯8700Ëü±ß¡ÊÆ±36.5¡óÁý¡Ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯Æ±´ü¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Á¡×¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î2ËÜ¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖTOKYO MER¡×¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤«¤é¼Â¼Ì¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºîÉÊ¤¬±Ç²è´Û¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¡£
¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶½¹Ô»ö¶È¤Ç¤â¹â²ÔÆ¯¤¬Â³¤¡¢¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¾¼ÒÇÛµëºîÉÊ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è´Û¡ÊÁ´¹ñ¤Ç717¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä56¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó´Þ¤à¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó3900Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤«¤é3³ä°Ê¾åÁý²Ã¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó1000Ëü¿ÍÊ¬¡¢Íè¾ì¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¤¬ÄêÃå¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ ¥Ò¥Ã¥È¤Ï±Ç²è´Û¤Î³°¤Ë¤â¹¤¬¤ë
¡¡±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î³°¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IP¡¦¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤Ê¤É¡¢TOHO animationºîÉÊ¤Î¹ñÆâ³°ÇÛ¿®¼ýÆþ¤ä¾¦ÉÊ²½¸¢¼ýÆþ¤¬¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥¡£·à¾ìÍÑ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤â¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤àÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¶ÈÀÓ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Ï´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤â·èµÄ¡£´üËöÇÛÅö¤ò20±ßÁý³Û¤·¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï105±ß¤ÈÁ°´ü¼ÂÀÓ¡Ê85±ß¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò³ô¼ç´Ô¸µ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¹¥½Û´Ä¤¬¡¢º£²ó¤Î·è»»¤Ç²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅìÊõ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ñÆâÇÛµëºîÉÊ¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï1605²¯±ß¤È¡¢2023Ç¯¤Î1055²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÎñÇ¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ßÄ¶¤ÎºîÉÊ¤Ï4ËÜ¡¢50²¯±ßÄ¶¤ÎºîÉÊ¤Ï3ËÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡Íè´ü¤â¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¡Ê11·î3Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤ä·à¾ìÈÇ¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡Ê12·î¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î´´»öºîÉÊ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤¶ÈÀÓ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶½¹Ô¼ýÆþ¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ßÄ¶¤ÎºîÉÊ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
·à¾ìÈÇ¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê387.9²¯±ß¡Ë
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê185.3²¯±ß¡Ë
·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¡Ê147.1²¯±ß¡Ë
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê100.3²¯±ß¡Ë
¢£¶½¹Ô¼ýÆþ50²¯Ä¶¤ÎºîÉÊ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER ¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê52.6²¯±ß¡Ë
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡Ê51.4²¯±ß¡Ë
¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê52.8²¯±ß¡¿ÅìÊõÅìÏÂ¡Ë
¢£¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤ÎºîÉÊ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¡Ê45.7²¯±ß¡Ë
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡Ê49.0²¯±ß¡¿ÅìÊõÅìÏÂ¡Ë
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê35.4²¯±ß¡¿ÅìÊõÅìÏÂ¡Ë
¡Ø±Ç²è¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ Division Rap Battle¡Ù¡Ê26.1²¯±ß¡¿TOHO NEXT¡Ë
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê23.7²¯±ß¡Ë
¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¡Ê23.3²¯±ß¡Ë
¡ØÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê22.7²¯±ß¡Ë
¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê20.9²¯±ß¡Ë
·à¾ìÈÇ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×Àè¹Ô¾å±Ç¡Ê20.6²¯±ß¡Ë
¡Ø·à¾ìÈÇ¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê20.5²¯±ß¡Ë
