¥¢¥ë¥ÓBB¡¡ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎSFº´Æ£¡¢ÌÜÉ¸¤Î2·åÆÀÅÀ¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ï14Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¥¢¥ª¡¼¥ìÄ¹²¬¤Ç17Æü¤«¤é¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î´ôÉì¤È¤Î2Ï¢Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼ÂÀïÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÇÁ°Àá¤ÎÅìµþZÀï¤ÇB¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿SFº´Æ£Í§¡ÊÅì³¤Âç2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢2·åÆÀÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÅìµþZÀï¤ÇB¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡£º´Æ£¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡85¡½63¤Ç¾¡Íø¤·¤¿10Æü¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤ò´Þ¤à5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£11Æü¤Î2ÀïÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î102¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢µÓÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£±Âô½á´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤È¼ý³Ï¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î´ôÉìÀï¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤Þ¤ÀºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤ê¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½Ð¤¿¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£2·å¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ±óÀ¬¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¥«¥¹¥Æ¥é¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Ï¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£¸½ÃÏÄ´Ã£¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Î¡ÈÇ¯ÎØ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£