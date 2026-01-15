Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¹â¤¯É¾²Á¡¡NAR¥°¥é¥ó¥×¥ê2025
¡¡¡ÖNAR¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎÉ½¾´ÇÏ¡¢É½¾´¼Ô¤¬14Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢NAR¡ÊÃÏÊý¶¥ÇÏÁ´¹ñ¶¨²ñ¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¥»¥ó8¡áÂç°æ¡¦¹Ó»³¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡4ºÐ°Ê¾åºÇÍ¥½¨²´ÇÏ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤ÏÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡ËÍ¥¾¡¤ä¡¢ÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤Î¥À¡¼¥È¹ñºÝ¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡¢¥½¥¦¥ë¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¹Ó»³¾¡ÆÁ»Õ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢NARÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£NARÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°Åµ¤Ï2·î24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£