¥×¥íÌîµå¤ÎÁª¼êÅÐ¾ì¶Ê¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿Íµ¤£Ä£Ê¡Äºå¿À¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¹¤´·¤ì¤¿¤¢¤Î¶Ê
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÇÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£³£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤à¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
Âç°ìÈÖ¡¡»Ø´ø´±¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ
¡¡〽¿Ì¤¨¤ë¤Ä¤ÞÀè¡¡¹â¤Ê¤ë¸ÝÆ°¡¡²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡½¡½¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î£·Æü¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Àï¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¡¢´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¸½Ìò¤Îº¢¡¢ÅÐÈÄ»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥ê¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¤Î¶Ê¡Ö£å£ö£å£ò£ù¡¡£ì£é£ô£ô£ì£å¡¡£ô£è£é£î£ç¡¡£å£ö£å£ò£ù¡¡£ð£ò£å£ã£é£ï£õ£ó¡¡£ô£è£é£î£ç¡×¡£Æüº¢¤ÏÊÌ¤Î²»³Ú¤ò¤«¤±¤ë´äºêÅê¼ê¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤Î¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ì¶Ê¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æµß±ç¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿´äºêÅê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¸½Ìò»þÂå¡¢¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤Ï´ÆÆÄ¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢µå¾ì¤Î½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥ª¥ê£Ä£Ê¤¬Æ³Æþ¡¡µå¾ì²Ú¤ä¤«¤Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅÐÈÄ¤äÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄºÝ¡¢Áª¼êÌ¾¤äÂÇ½ç¤Ê¤É¤À¤±¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤ò¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢£±£¹£¹£±Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ê¸½¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ê¸½¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë¤Ç¡¢½éÂå¥¹¥¿¥¸¥¢¥à£Ä£Ê¤òÌ³¤á¤¿£Ä£Ê¡¡£Ë£É£Í£Õ£Ò£Á¤µ¤ó¡Ê£¶£³¡Ë¤¬²»³Ú¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢Åìµþ¤äµþÅÔ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤£Ä£Ê¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êç½¸Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ã´Åö¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö´ÑµÒ¤ËÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÁà¤ê¡¢ÍÎ³Ú¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Çµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«¿È¤Ç¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½ÓÂ¤ÎÅÄ¸ýÁÔÁª¼ê¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ë¤Ï·Ú²÷¤Ê¥É¥é¥à¥Ù¡¼¥¹¡¢Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï½ÅÄã²»¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áê¼êÅê¼ê¤äÌî¼ê¤Ë°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¹¥¤ß¤Î¶Ê¤òÁªÂò¡£ÆÉÇäµð¿Í·³¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ÃæÂç¤Îº¢¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¡¼¥¹¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¡õ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¡×¤ò°¦ÍÑ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â±þ±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¿µÇ·½õ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×¤ò»È¤¦¹Åç¤Î½©»³æÆ¸ãÁª¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢´ÑµÒ¤¬²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÂÇÀÊ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
±éÁÕ¡Ö10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶Ê¤ÎÄ¹¤µ¤À¡£»î¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥°¥ê¡¼¥á¥ó¥È¡Ê¿½¤·¹ç¤ï¤»¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤ËÎ®¤¹¾ì¹ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÊÅÐ¾ì¶Ê¡Ë¤Î±éÁÕ»þ´Ö¤Ï¡¢£±£°ÉÃ°ÊÆâ¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£±£°ÉÃ°Ê¾å¤Î±éÁÕ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ë·×Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÅê¼ê¸òÂå¤Ï£²Ê¬£´£µÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥×¥ì¡¼ºÆ³«¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£