¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÀ¯ºö¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤ÎÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¿®¤òÆÀ¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢´ôÏ©¤È¤Ê¤ë½°±¡Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢£²£³Æü¤Ë¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢¡ÖÁá´ü¤Ë¡×½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î²ò»¶¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££±£¹Æü¤Ë¼óÁê¤¬Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ï¡Ö£±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢Àï¸åºÇÃ»¤Î£±£·Æü´Ö¡Ê´ßÅÄÀ¯¸¢¡Ë¤è¤êÃ»¤¤£±£¶Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£À¯¼£¶õÇò¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼óÁê¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢²ò»¶¤è¤êÀ¯ºö¼Â¸½¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£½°±¡µÄ°÷¤ÎÇ¤´ü¤Ï£²£°£²£¸Ç¯£±£°·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤Þ¤À£³Ç¯¶á¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë½°±¡Áª¤ËÎ×¤á¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÞÍøÅÞÎ¬¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½°±¡²ò»¶¤Ï¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÎòÂå¼óÁê¤â»þ¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤äÀ¤ÏÀ¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ò»¶¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢²È·×¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò´Þ¤à£±£¸Ãû±ßÄ¶¤Î£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºö¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯ºö¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï¡¢½°±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³¡Ë¤®¤ê¤®¤ê¤ÎµÄÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿Ï¢Î©³ÈÂç¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢½°±¡¤ÇµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤â»²±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¿ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¾¶á¤ÎÌ±°Õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤è¤¦¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬°ÛÎã¤Î¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡ËÌÆüËÜ¤Ê¤É¤Î´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Áªµó±¿Æ°¤¬²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£³Æ¿Ø±Ä¤È¤â¡¢´¨¤µÂÐºö¤ä»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ë¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£