°ËÌîÈø·Å¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¡È3Ê¬¡É¢ª¡È50Ê¬¡É¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»þ´ÖÀ©¸Â¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ËÌîÈø¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤È²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¡ÈÀ©¸Â»þ´Ö¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍ¤¸¤ç±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡°ËÌîÈø¤¬ºòÇ¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡È1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬¿Ê¹Ô¡£º£ºî¤Ç¤â¤ªÃëµÙ¤ß¤Î¡È50Ê¬´Ö¡É¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¡£¡Ö50Ê¬´Ö¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢50Ê¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÌîÈø¤¬ºòÇ¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡È1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬¿Ê¹Ô¡£º£ºî¤Ç¤â¤ªÃëµÙ¤ß¤Î¡È50Ê¬´Ö¡É¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¡£¡Ö50Ê¬´Ö¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢50Ê¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£