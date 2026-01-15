J2¿·³ã¡¡º£¼£¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î²ÃÆ£¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖÀ¨¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJ2¿·³ã¤Ï14Æü¡¢2ÉôÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¤Ç´ðËÜÅª¤ÊÀï½Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢15Æü¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¹â¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£J2º£¼£¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DF²ÃÆ£Å°Ìé¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨½é¤È¤Ê¤ëÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¨¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£Æü¾Ï³Ø±à¹âÀï¤Ï¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼þ°Ï¤Ë¼¨¤¹¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¡¢¹â¹»À¸Áê¼ê¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¡¼¥à·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ä¹ÈÇòÀï¤Ï4¡½4¡½2¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£¼£¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸µ¡¹¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÁ´Á³¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤â°ã¤¦¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î»ÅÊý¤â°ã¤¦¡£¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àï½ÑÅª¤ÊÎý½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æº£µ¨¤Ï¡Ö¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Î¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¡Ö¡ÊÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°¤Ø¡¢Á°¤Ø¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢Á°¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£º¸Â¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤â²ÈÂ²¤ÈËèÆü¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµã¤«¤ì¡¢»×¤ï¤º¤â¤é¤¤µã¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢¤¤Ä¤¤»ýµ×Áö¤â¡ÖÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎÆ£¸¶ÁÕ¤é¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ³èµ¤¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¡£¹â¹»À¸¤¬Áê¼ê¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïº£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÇÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡þ²ÃÆ£¡¡Å°Ìé¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë3·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤«¤éÅö»þJFL¤ÎÆàÎÉ¤Ë²ÃÆþ¡£23Ç¯¤ÎJ3¾º³Ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏJ3¤À¤Ã¤¿º£¼£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆJ2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£ºòµ¨¤Ï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷¡¢¼¡½÷¤Î3»ù¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢75¥¥í¡£Íø¤Â¤Ïº¸¡£
¡¡¡û¡ÄJ3¾¾ËÜ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿MFÀÐ»³¤âÆü¾Ï³Ø±à¹âÀï¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿4¡½4¡½2¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤Ï¡Ö¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤Ï¼ÂÀï¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£ÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£