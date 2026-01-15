°ËÌîÈø·Å¡Ö³°¸«¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÊ¤¨¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃæ¿È¤â¸«¤Æ¡×
Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê28¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢18Æü³«»Ï¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦´Å³¤À²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦¿ÉÅçºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬¡¢ÊÛÅö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë50Ê¬´Ö¤ÎÃëµÙ¤ß¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÀ²Î®¤ÈºÚÈÁ¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²óÅú¡£¡ÖÀ²Î®¡×¤È²óÅú¤·¤¿Ì£ÊýÎÉ²ð¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¾¾ËÜ¤«¤é¡ÖÌ£Êý¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì£Êý¤Ï¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿»þ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È¤¾¤Ã¤³¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Ö³°¸«¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¤³¤ÎÅú¤¨¤Ë°ËÌîÈø¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤ò½É¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃæ¿È¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡©¤Î¶»Ãæ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥Ö¥³¥á¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï°ËÌîÈø¡¢¾¾ËÜ¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬²¹¤«¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¾¾ËÜ¤â¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é´èÄ¥¤ë¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£