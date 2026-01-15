ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡ÖÂÎÃæÄË¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÌòºî¤ê¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ßÊý¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê54¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡ª»Ø¥Ï¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÌÚÂ¼Â¿¹¾
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë»ÖËã¤ÎÆü²Ý¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤äÌîµå¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿°ì·â¥¹¥¤¥ó¥°·Ï¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÆüº¢¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç200µå¤È¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¼ê¤ÎÈé¤¬¤à¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ½µ3¡¦4²ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÂÎÃæÄË¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤Î¸µÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ßÊý¤·¤Æ¡Ä¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ÊÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡ËÆ®Áè¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍ¤¸¤ç±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
