¥ª¥«¥ê¥Ê¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËå¤¬¥Þ¥Í¤·¤ÆÂç»´»ö¡¡¿Æ¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ìÉÔËþ¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê41¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËËå¤¬¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¿Æ¤«¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËö¤Ã»Ò¤ÇÂ»¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¤Ï·»¡¢»Ð¤Î¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á?¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡ÖËå¤â¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Äï¤â¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾å¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢²¼¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÄ¹½÷¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤è¤¯Èô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éËå¤¬¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÁ°»õ¤«¤éÍî¤Á¤ÆÀÞ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂç»´»ö¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×¤È¿Æ¤«¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó!¤Ã¤Æ»ä¤ÏÀ¨¤¤»×¤¦¡£Ëå¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç»ä¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤À¤Ã¤ÆÌµ»öÃåÃÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è?¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£