¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Î4·î¤«¤éÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬MC¤ÎÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë¿·¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¤ÎÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÃ«¸¶¤¬¡È¿·¤·¤¤ÆüÍËÄ«¤Î´é¡É¤È¤Ê¤ë¡£
Ê£¿ô¤ÎÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï4·î¤Î²þÊÔ¤ÇÂçÉý¤Ê¤Æ¤³Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î1¤Ä¤¬ÆüÍËÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆºòÇ¯3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¡ª¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ï1Ç¯¤ÇËë¤ò²¼¤í¤¹¤¬¡¢Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥µ¥ó¡ª¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ú¤Â³¤¿·ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Ã«¸¶¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¿·ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¸áÁ°7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ï¡ÖÏÈ¤Î°ÜÆ°¤¬Ç»¸ü¡×¡ÊÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±7»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÊý¸þ¤À¡£
º£²ó¤Î²þÊÔ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë¡Ö²þÊÔ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£