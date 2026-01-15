¹õÅÄ¸÷µ±¡ÖÌÜ»Ø¤»¹ñÌ±ÅªÄï¡ª¡×½é¤ÎGPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Ëµ¤¹ç¤¤¡¡ÀèÇÚ¡¦°ËÌîÈø·Å¤Î±éµ»¤ò¸«³Ø¡Ö¤¹¤´¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄ¸÷µ±¡¢Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ¤¬¡¢ËÜºî¤ËÎ×¤à°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¡©¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê°ËÌîÈø·Å
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡ºÚÈÁ¤ÎÄï¤ò±é¤¸¤ë¹õÅÄ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ»¤¤Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÌò¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÇÌþ¤·ÅªÂ¸ºß¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤»¹ñÌ±ÅªÄï¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â»£±Æ¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ËÌîÈø¤È¾¾ËÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¤¹¤´¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢µ®½Å¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥á¥â¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤Ë°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³¨¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£°ËÌîÈø¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿¤ï¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
