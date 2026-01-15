¹â»Ô¼óÁê¡¢Ï¢Î©³ÈÂç±ó¤Î¤¡ÖÅÅ·âÅª¤Ê²ò»¶¡×·è°Õ¡ÄËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ë¤âº¬²ó¤·¤Ê¤·¤Ç¡Ö¤·¤³¤ê¡×¤«¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤«
¡Î·èÃÇ¡¡£²£¶½°±¡Áª¡Ï¡Ê¾å¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬ÅÅ·âÅª¤Ê½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²ò»¶È½ÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤È±Æ¶Á¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿³È½¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£´ÆüÍ¼¡¢¼óÁê´±Å¡¡£¼óÁê¤Ï¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿´é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤¬Ç¯ÅÙ¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢¼óÁê¤Ï´¥º¥°ìÚ³¡Ê¤±¤ó¤³¤ó¤¤¤Ã¤Æ¤¡Ë¤Î¾¡Éé¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÀ¯¸¢´ðÈ×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¤ä³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÇÂçÃÀ¤ËÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î´íµ¡´¶¤À¡£¼óÁê¤Ï£µÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Ê¤¯¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑÀ¯ºö¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢½°±¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±²ñÇÉ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤®¤ê¤®¤ê²áÈ¾¿ô¤Ç¡¢»²±¡¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¡£½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ç¤â¼çÆ³¸¢¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö²ò»¶¤¢¤ê¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ã¤¦Êýºö¤âÌÏº÷¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤À¡£
¡¡¼«Ì±Â¦¤Ç¤ÏËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤äÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÏ¢Î©¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¼çÄ¥¤Ë±è¤¤¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¼«Ì±Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Î©Æþ¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤êÂ³¤±¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£³Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¸ÄÊÌË¡°Æ¤ÏÀ¯ºö¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Êñ³çÅª¤Ë»¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Î©¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿µ½Å»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¡¢¸½¾õ¤ÎÂÇ³«¤Ë¤Ï²ò»¶¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡º£·î£¹Æü¤Ë²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¼óÁê¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ø¤Îº¬²ó¤·¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤¬ËãÀ¸»á¤ËÅÅÏÃ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï²ò»¶¸¡Æ¤¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¤À¡£Áªµó¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÎëÌÚ»á¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ö°ì¸À¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Î²ò»¶ÀïÎ¬¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ë¤·¤³¤ê¤â»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ì±Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï¹â¤¤¡£º¬²ó¤·¤òÅöÁ³¤È¤¹¤ë¸Å¤¤À¯¼£¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ¸¢¼Ô¤Ë±Ç¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¤À¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ë¡£Í¿ÌîÅÞ¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢À¯¼£·èÀï¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¡¡Æ£¸¶·òºî¡Ë