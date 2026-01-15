óîÆ£µþ»Ò¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¥Ñ¥ê¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡¡·àÃæ²Î¤òÀ¸²Î¾§¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ±Ç²è½µ´Ö¡ÖLES SAIZONS HANABI¡×¡Êº£Ç¯¤Ï1·î28Æü¡Á¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡£¤½¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING¡×¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Î·à¾ì¡¦Max Linder Panorama¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ÏQ&A¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬·àÃæ²Î¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤ò½éÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¥Ñ¥êÀè¹Ô¾å±Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡½¡½ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¸ÉÆÈ¤äµ¾À·¡¢¼«¸Ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¦»³²¬¿¿°á¡£¸µ¡¦Æü¸þºä46¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢óîÆ£µþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¿¼ÅÄ¹¸»Ê¤¬Ì³¤á¡¢¼«¤é´ë²è¡¦µÓËÜ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡ÖHANABI¡×¤ÎµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤¬¼Â¸½¡£²ñ¾ì¤Ï³«¾ìÁ°¤«¤éÎó¤¬¤Ç¤¡¢500¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë·à¾ì¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏóîÆ£¤È¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤ËÇå½þÌ¿Îá¡×¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿À©ºîÇØ·Ê¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅö»ö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢±¿±Ä¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¼èºà¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëóîÆ£¤µ¤ó¤«¤é¤â¼Â¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢µÓËÜ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ËÄ©¤ó¤À³Ð¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¼Ì¤ä¸ø¼°¾å±Ç¤ÇÀè¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ø¼«¿È¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ø¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿¡Ù¡Ø¹æµã¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Åö»ö¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤â¡Ö¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤È¤¤¤¦¤É¤³¤«°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ØÊª¸ì¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Î»ö·ï¤â¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£óîÆ£¤â¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤äSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢óîÆ£¤¬·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸²Î¾§¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎóîÆ£¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â»ý»²¤·¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²Î¾§¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£·î23Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï2·î°Ê¹ß¡¢100´Û°Ê¾å¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ò¤á¤°¤ëÌäÂêÄóµ¯¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
