¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¤ª¶â¤Û¤·¤µ¤Ë¡Ä¡×ÌµÅÐÏ¿¤ÇÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤È°Å¹æ»ñ»º¤ò¸ò´¹¤«¡¡ÃË¡Ê22¡ËÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤é¤«¤é¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÌµÅÐÏ¿¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë»ñ¶â·èºÑË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Î²£°æÍþ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖX¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆÊÌÚ¸©¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤é3¿Í¤«¤é¡¢¹ç·×Ìó15Ëü±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÌµÅÐÏ¿¤Ç°Å¹æ»ñ»º¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤È¸ò´¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒ¤±¶â¤È¤·¤Æ»È¤¦¤¿¤á¤ËÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Î¸ò´¹¤ò°ÍÍê¤·¡¢²£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¼è°ú¤ÇÌó2Ëü3000±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·²£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Û¤·¤µ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢²£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÆ±ÍÍ¤Î¼è°ú¤ÇÌó230Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£