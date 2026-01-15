¥Ø¥¤¥»¥¤°ËÌîÈø·Å¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¤Î¡Ö³°¸«¤¬²Ä°¦¤¤¡×È¯¸À¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¡×¥¥å¡¼¥È¤Ëº©´ê
°ËÌîÈø·Å
°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó£±·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÏÈ¡£2026Ç¯£±·î¥¯¡¼¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤ÎW¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡£¾¾ËÜ±é¤¸¤ëºÚÈÁ¤Ï¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤Ç°ËÌîÈø±é¤¸¤ëÌµ°¦ÁÛ¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Èà¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉþ¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÊÛ½þ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤ºÚÈÁ¤ËÀ²Î®¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«30²ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Ç¥Á¥ã¥é¤Ë¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤¦¤·¤Æ´ñÌ¯¤Ê·ÀÌó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¡£ÃëµÙ¤ß¤Î50Ê¬´Ö¤À¤±¶¦¤Ë²á¤´¤¹´Ø·¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡ß»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÆó¿Í¤Î¡È¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£
ËÜºî¤Ç¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦´Å³¤À²Î®¤ò±é¤¸¤ë°ËÌîÈø·Å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ÊÌò¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ËßºÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ê¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤Éâ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¼þ°Ï¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»þ´ÖÀ©¸Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡Ö3Ê¬´Ö¡×¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹âÌÚÍºÌé¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤Ï¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¡¢50Ê¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¡¢·àÃæ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
²ñ¸«¸åÈ¾¤Ç¤ÏÌ£ÊýÎÉ²ð¤¬°ËÌîÈø¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¸«¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°ËÌîÈø¤Ï²Ä°¦¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃæ¿È¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬¡ÖÀ²Î®¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¡£
¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×Hey! Say! JUMP¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¼çÂê²Î¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¤Î¶Ê¤À¤±¤ì¤É¡¢¸µµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë³Ú¶Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éºî¤ò²»³Ú¤ÇºÌ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£