óîÆ£µþ»Ò¡¡Ê©¥Ñ¥ê¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×£Ð£Ò¡¡·àÃæ²Î¤òÀ¸²Î¾§¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡×
¡¡¸µÆü¸þºä£´£¶¤Î½÷Í¥¡¦óîÆ£µþ»Ò¤¬£±£³Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ê©¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²èº×¡Ö£È£Á£Î£Á£Â£É¡×¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡Ê¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¡¢£²£³Æü¸ø³«¡Ë¤ò£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»³²¬¿¿°á¡ÊóîÆ£¡Ë¤¬¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è´Û¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë£Í£á£ø¡¡£Ì£é£î£ä£å£ò¡¡£Ð£á£î£ï£ò£á£í£á¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢óîÆ£¤Ï¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¡£¤³¤³¤Ç³¤³°¤ÎÊý¤Ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ£°£°¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï£±»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¿´¤Ê´ÑµÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¸å¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿óîÆ£¤È¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼Áµ¿±þÅú¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡Ù¤òóîÆ£¤¬À¸²Î¾§¡£´ÑµÒ¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢óîÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ê¤È¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²Î¾§¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ë¤Ï£Ó£Æ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï£±£°Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬Ï«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£