¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û»³ºêñ¥°ìÏº¤¬½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡Ö¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤ÏÂç»ö¡×ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤»Å¾å¤²¤Ç´°Á´Éü³èÀÀ¤¦
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¤¬£±£´Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤Çº£Ç¯½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢£³£°µå¡£ÎãÇ¯¤è¤ê»þ´ü¤â»Å¾å¤¬¤ê¤â¡ÖÁá¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öµå¤Î¼Á¡¢´¶³Ð¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±·îÃæ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤âÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡£Áá¤áÁá¤á¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÍýÍ³¤â¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡££±·îÃæ¤Ë£·ÅÙ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£³ÅÙÌÜ¤«¤é¤ÏÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡Ö¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é»Å¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤éÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤ë¤·¡¢¹²¤Æ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¤È£²·î¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾Ç¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ê¥ª¥Õ¤Ë¡Ë¾Ç¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡££²£µÇ¯¤Ï£²£¸»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ÏÍ×½ê¤Ç¤Î¹¥Åê¤¬Â³¤¤¤¿¡££²£³Ç¯¤Ï£µ£³»î¹ç¤Ç£²£¸¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«³Ð¤Ï½½Ê¬¤À¡£