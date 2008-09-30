²¤¾¡ÇÏ¡¡¤µ¤¬¤ê¤´¤È²¡¤·½Ð¤·¤¿!¡¡Ìµ½ý4Ï¢¾¡¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê4ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ê¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¤¬Ê¿¸Í³¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤êÌµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º¸º¹¤·¤òÉõ¤¸¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤µ¤¬¤ê¤¬Áê¼ê¤Î´é¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤Ï¹âº½Éô²°¤äÆ£ÅçÉô²°¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë½Ð·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤³Ì¾¤Ë¡ÖÇÏ¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Î¿·Ç¯Áá¡¹¹¥È¯¿Ê¡£¡Öº£¾ì½ê¤ÏÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¡¢¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤Í¡×¤È¸ýÄ´¤â³ê¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£