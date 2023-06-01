ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡È75¤«¹ñ¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶È¯µë¤ò°ì»þÄä»ß¡É¡¡¸øÅªÉÞ½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï14Æü¡¢¹ñÆâ¤Ç¡Ö¸øÅªÉÞ½õ¤ÎÂÐ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤Æ¡¢75¤«¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¼êÂ³¤¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢SNS¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤«¤éÉÔÅö¤Ê³ä¹ç¤ÇÊ¡»ãµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢75¤«¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¼êÂ³¤¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÐ¾Ý¹ñ¤Ï¥½¥Þ¥ê¥¢¤ä¥í¥·¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Èó°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ä°ì»þÅª¤Ê´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤Ê¤É¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì»þÄä»ß¤Ïº£·î21Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñÌ³¾Ê¤¬¥Ó¥¶È¯µë¼êÂ³¤¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌµ´ü¸Â¤Ë·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÅþÃå¸å¤Ë¸øÅªÉÞ½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î´²Âç¤µ¤¬¤³¤ì°Ê¾å°ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â°Ê¹ß10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³°¹ñ¿Í¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£