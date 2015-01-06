º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¡¡ÈËö¤Ã»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¡É·»¡¢»Ð¤Ë¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡¸µ¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Îº´¡¹ÌÚÈþÎè¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëö¤Ã»Ò¤Ç·»¤ä»Ð¤«¤é¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËö¤Ã»Ò¤ÇÂ»¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¤Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ç¤â¡¢ÃÍ²¼¤²¥·¡¼¥ëÅ½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤òÀè¤ËÇã¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÀÅ½¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê·»¤«¤é¡Ë¡È¤½¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡É¤Ã¤ÆÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£