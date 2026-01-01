¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤À¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¶¯¤¤¡×¡È10¡Ý£°¡É¤Ç£³Ï¢¾¡¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾×·â¡ª¡Ö1.5·³¤Ç¤â´°àú¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¸½ÃÏ£±·î13Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤Ç¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼ó°ÌÄÌ²á¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤ò°µÅÝ¡£30Ê¬¤Ë¸ÅÃ«É¢²ð¡¢80Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÃÃ²¡£¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤À¡£ÆüËÜ¡¢ºÆ¤Ó´¿´î¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸£³Ï¢¾¡¡¢10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤â¡¢£±¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«£²°ÌÄÌ²á¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÈæ³Ó¡£¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤¦¡£10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜ¤¬£±°Ì¤Ç£¸¶¯³ÎÄê¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿1.5·³¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤â´°àú¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤¬¥¤¥é¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ²á¤·¤¿´Ú¹ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡×
¡¡Î¾¹ñ¤Îº¹¤òÈáÃ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤¬¤Þ¤¿·è¤á¤¿¡ª¹ª¤ß¤Ê¥¡¼¥×¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Çº£Âç²ñ£³ÅÀÌÜ
