¡¡ÂçµÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖÅìÆüËÜÈ¯¾ÍÁÒÌÐµ­Ç°ÇÕ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£

¡¡¶áµ¦SÈÉ¥³¥ó¥Ó¤¬Ãæ¿´¡£»ûºê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´¬¤­ÊÖ¤·¡¢GÁ°¤Ç¸ÅÀ­¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿¿¿ù¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£·ê¤Ï¾¾±º¡£

¡¡¡ã1¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡Á°²ó¤â´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹­Åç¤«¤é°ú¤­Â³¤­¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÎÏ¡¢¼«ºß¡£

¡¡¡ã2¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡Á°²ó¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤Ï¤Ç¤­¤¿¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã3¡ä»ûºê¹ÀÊ¿¡¡Î©Àî¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ¤ó¤ÇÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤­¤¿¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã4¡äº´¡¹ÌÚÎ¶¡¡º£²ó¤«¤é¿·¼Ö¡£Îý½¬¤Î´¶¤¸¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¸åÇÚ¤ÎÃæÌî·¯¤Ø¡£

¡¡¡ã5¡ä¹Ó°æ¿òÇî¡¡Á°²ó¤Ï¹øÄË¤Ç·ç¾ì¡£Îý½¬¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¾¾±º·¯¤Ø¡£

¡¡¡ã6¡ä»³ÅÄµ×ÆÁ¡¡¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ç¤­¤¿¡£¶áµ¦3ÈÖ¼ê¡£

¡¡¡ã7¡äÃæÌî¿µ»ì¡¡5Æü¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£500¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç»Å³Ý¤±¤É¤³¤í¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã8¡äÉðÆ£Î¶À¸¡¡12·î¤ÎÂçµÜ¤«¤éÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤­¡£°ú¤­Â³¤­¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¿¿¿ù·¯¤Ø¡£

¡¡¡ã9¡ä¸ÅÀ­Í¥ºî¡¡°ìÆü°ìÆüÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤­¤¿¡£»ûºê·¯¤Ø¡£