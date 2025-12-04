¡ÚÂçµÜ¶¥ÎØ¡¡G3ÁÒÌÐµÇ°ÇÕ¡Û12R¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¡¤·¤Ã¤«¤êº¹¤·ÀÚ¤ë
¡¡ÂçµÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖÅìÆüËÜÈ¯¾ÍÁÒÌÐµÇ°ÇÕ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£
¡¡¶áµ¦SÈÉ¥³¥ó¥Ó¤¬Ãæ¿´¡£»ûºê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¡¢GÁ°¤Ç¸ÅÀ¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿¿¿ù¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£·ê¤Ï¾¾±º¡£
¡¡¡ã1¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡Á°²ó¤â´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Åç¤«¤é°ú¤Â³¤¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÎÏ¡¢¼«ºß¡£
¡¡¡ã2¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡Á°²ó¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡ä»ûºê¹ÀÊ¿¡¡Î©Àî¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ¤ó¤ÇÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã4¡äº´¡¹ÌÚÎ¶¡¡º£²ó¤«¤é¿·¼Ö¡£Îý½¬¤Î´¶¤¸¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¸åÇÚ¤ÎÃæÌî·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã5¡ä¹Ó°æ¿òÇî¡¡Á°²ó¤Ï¹øÄË¤Ç·ç¾ì¡£Îý½¬¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¾±º·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã6¡ä»³ÅÄµ×ÆÁ¡¡¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ç¤¤¿¡£¶áµ¦3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã7¡äÃæÌî¿µ»ì¡¡5Æü¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£500¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç»Å³Ý¤±¤É¤³¤í¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã8¡äÉðÆ£Î¶À¸¡¡12·î¤ÎÂçµÜ¤«¤éÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¡£°ú¤Â³¤¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¿¿¿ù·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã9¡ä¸ÅÀÍ¥ºî¡¡°ìÆü°ìÆüÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¿¡£»ûºê·¯¤Ø¡£