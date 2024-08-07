¡Ú¶¥ÎØ¥³¥é¥à¡Û¾®¸¶Í¤ÂÀ¡¡¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤Æ¶¥ÎØ¤ËÀìÇ°¡¡¤¤¤ï¤Ê¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÂ¤¤¤Ê¤·
¡¡26Ç¯¡¢²þ¤á¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£21Ç¯¤Î¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¾®¸¶Í¤ÂÀ¡Ê29¡áÀÄ¿¹¡¦115´ü¡Ë¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë19Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¾®¸¶¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ï´ÊÃ±¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¡Ê¶¥µ»¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È7Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜÂåÉ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ëÀþ¤òÀ¤³¦¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤È°Ü¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤Î¸ÞÎØ¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤À¤È33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËG1¤Î·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¡£¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾å¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¯¡£Ä¹¤¤¶¥ÎØÁª¼êÀ¸³è¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¡È¥±¥¤¥ê¥ó¡É¤«¤é´Á»ú¤Î¡È¶¥ÎØ¡É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£³Ð¸ç¤ÏÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¥ÎØ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡£¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¤¬¡¢Àè¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ÎÇ´¤ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Å¤¤¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¿¥ì¤ë¤È¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¤à¤¬¡¢Å´¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤¹¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¹îÉþ¤Ø¡¢½é¤Î¶¥ÎØÀìÇ°¤¬¤½¤ì¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÇÎý½¬¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÅ´¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Å´¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÉáÃÊ¤«¤éÅ´¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥¬¥Á¥ãÆ§¤ß¡É¤»¤º¡¢´ñÎï¤Ë²ó¤¹´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¡£¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¤â¤¦ÉÔÍ×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¶¥ÎØ¤Ë¡¢Å´¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç´¤ê¹ø¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¾®¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÌÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÌÀ³Î¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏG1¤Î·è¾¡¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤ï¤Ê¿¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óËÌÆüËÜ¤«¤é¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÇ¯Ëö¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â²Ö³«¤¯¤Ï¤º¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÀèÆ¬¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¡¦¾®¸¶Í¤ÂÀ¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£¡ÊÅÏÊÕ¡¡Íº¿Í¡Ë
¡¡¡þÅÏÊÕ¡¡Íº¿Í¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£Ë¡ÂçÂ´¡£18Ç¯4·îÆþ¼Ò¡¢20Ç¯1·î¤«¤é¥ì¡¼¥¹Éô¡¦¶¥ÎØÃ´Åö¡£22Ç¯¤ÏÃæ±û¶¥ÇÏ¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¡£23Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¶¥ÎØ°ìËÜ¤Ë¡£°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¡×¡£º£Ç¯¤âÌÜÉ¸¤Ï¼Ö·ô²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤¨¡£