¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤«¤é4Æü´Ö¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï10¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»11¾¡¤Ç22Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï13Æü¡¢16ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ä¹ºêÂçÀ±¡ÊÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â¡Ë¤é¤ÈÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï´Ý»³ÌÐ¼ù¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤3Ç¯Ï¢Â³¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹26Ç¯¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÎÆüº¹¤·¤Î²¼¡¢¾¾»³¤Ïµ×¾ï¡¢Èæ²Å¡¢Ä¹ºê¤È¥é¥¦¥ó¥É¡£7ÈÖ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤éÊü¤ê¹þ¤ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¤â´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¿åÉÔÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢³«Ëë¤¬Í½Äê¤è¤ê1½µ´ÖÃÙ¤ì¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤º¤Ã¤È°¤«¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·²á¤®¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÉü¡£22Ç¯¤ËÀ©¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ø¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡14Ç¯¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄÌ»»11¾¡¤â¡¢°Õ³°¤Ë¤â3Ç¯Â³¤±¤Æ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£3Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬01¡Á03Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤¿¤À¤±¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î²÷µó¤ËÄ©¤à°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼13Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¡Ö¡ÊÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¡Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£½ù¡¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£