ÈÓÅÄ·½¿¥¡¡Ä¹½÷¤ÎÇº¤ß¡Ä¿Æ¤Ë¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤Ç²æËý¡¡¤¤¤Ä¤â¡ÖË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¡Ê44¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹½÷¤ÎÇº¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ¤«¤é¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ä¹½÷¤ÎÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡È¤À¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¡È¿ÀÍÍ¡¢º£Æü¤â»ä¤Ï²æËý¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Î¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¿ÀÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤âË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËMC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡ÖÃ¯¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿ÍÃµ¤·¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£