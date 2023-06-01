Âè174²ó³©Àî¾Þ¤Ë2ºîÉÊ Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë1ºîÉÊ¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÅèÄÅ¤µ¤ó40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¾®Àâ¶µ¼¼ 56ºÐ¤Ç¼õ¾Þ¡Öº£¤¬ÀÄ½Õ¡×¡¡³©Àî¾Þ¼õ¾Þ¤Ï33ºÐ2¿Í¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
Âè174²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³©Àî¾Þ¤Ë2ºîÉÊ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë1ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè174²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ï¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¤Î½÷µë¤é¤òÉÁ¤¤¤¿ÅèÄÅµ±¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼¤Îµ¢¤êÆ»¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¾®Àâ¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÅèÄÅ¤µ¤ó¡£
ÅèÄÅµ±¤µ¤ó
¡ÖµÞ¤Ë»¨»ï¤ËÃ»ÊÔ¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ëº£¤¬ÀÄ½Õ¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢³©Àî¾Þ¤Ï¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ëÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¤é¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºßÊë¤é¤¹Âçºå¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÈ«»³±¯Íº¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¡¢¼è¤ê²õ¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤°ì¸®²È¤ËÆþ¤ê¡¢¼¼Æâ¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤¹¤ëÀÄÇ¯¤òÎòÂå¤Î½»¿Í¤é¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¡Ö»þ¤Î²È¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£