¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡4ÆüÌÜ¡Û12R¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÆ¨¤²ÂÖÀª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£
¡¡µ¤ÇÛÅª¤Ë¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¶ÍÀ¸¤À¤¬½àÍ¥¤Ø2Áö16ÅÀ¥Î¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤¬½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÆ¨¤²ÂÖÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£½®Â¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¤¬ÎÉ¹¥¤À¡£º¹¤·¡¢·þ¤ê¤ÎÎ¾ÌÌºö¤ÇµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á´Â®Àï¤ÇÇ÷¤ë»³¸ý¤Ë¡¢Âç³°¤Ç¤â¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤Î°æ¾å¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤ÏÍß¤·¤¤¡£ÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¥Ú¥é¤Ç²¿¤È¤«¤Ç¤¤ì¤Ð¡£
¡¡¡ã2¡ä¾¾ÅÄÂç»ÖÏº¡¡ÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤º¤Þ¤º¡£°¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡£
¡¡¡ã3¡ä»³¸ý¹ä¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÃæ¤Î¾å¤¯¤é¤¤¡£¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤êÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äµÈÅÄ³ÈÏº¡¡µÈÅÄÍµÊ¿Áª¼ê¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¡¼¥ó¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤¤¤±¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¡ý¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡äÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç¤â²¼¤¬¤é¤º¡¢Â¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÇÈ¤Ç³ê¤ë¾É¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥é¤ò¤ä¤ë¡£
¡¡¡ã6¡ä°æ¾åÃéÀ¯¡¡¤¤¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤°µ¤¬¹â¤¯¤ÆÈ©´¨¤¤»þ¤Ï¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤ë¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£