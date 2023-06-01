¼ïºêÆØÈþ¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³Âç´îÍø¡×¤ò´üÂÔ¡ª¡¡Âç¹¥¤¤Ê¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù½Ð±é¤òÇ®Ë¾
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØFRIDAY ANIME NIGHT¡Ù¡ÊÎ¬¡§¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤è¤ê2ÏÈ¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÆ±¶É¤Ë¤ÆÈ¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°È¾¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë¡ÙÏÈºîÉÊ¤Î¼ç±éÀ¼Í¥¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¤Û¤«¡Ö¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤Æü¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áËÜÉôÄ¹¤ÎÂçß·¹°»Ò»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë¡ÙÏÈ¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀèÆü¡¢ËÌÊÆ¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡È¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿È¶á¤ÊÀ¼¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ï¹ñ¶¤ä¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤â±Û¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë¡ÙÏÈ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âÍË23»þ¤«¤é¤Î30Ê¬ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2026Ç¯4·î´ü¤è¤ê2ÏÈ¤Ë³ÈÂç¡£23»þ¤«¤é¡Ê¸Æ¤ÓÊý¡§¥Õ¥é¥¢¥Ë2300¡Ë¤È¡¢23»þ30Ê¬¤«¤é¡Ê¥Õ¥é¥¢¥Ë2330¡Ë¤Î1»þ´ÖÏÈ¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢1·î16Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤è¤ê¼ïºêÆØÈþ¡¢4·î´ü¡¦7·î´ü¤ÎÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥¢¥Ë2300¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡ÙÂè4´ü¤è¤ê²¬ºéÈþÊÝ¡¢4·î´ü¥Õ¥é¥¢¥Ë2330¡Ø¥¹¥Î¥¦¥Ü¡¼¥ë¥¢¡¼¥¹¡Ù¤è¤êµÈ±ÊÂóÅÍ¡¢7·î´ü¥Õ¥é¥¢¥Ë2330¡Ø¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡Ù¤è¤ê´Øº¬ÌÀÎÉ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ïºê¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ëÂè2´ü¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤Ï¡¢Âè4´ü¤òÊ¬³ä5¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½ºÑ¤ß¡£²¬ºé¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢5¥¯¡¼¥ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡»ä¼«¿È¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ù¤¬ÏÈ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÁö¤ê½Ð¤·¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢23»þÂæ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤â¤·¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«¿È¤¬½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤Æü¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¼ïºê¤ÏÇ®ÎÌ¹â¤á¤Ë¡ÖÊÉ¡ª¡¡ÊÉ¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¡ÖÊÉ¡×¤È¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ïºê¤Ï¡ÖËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ë¥á¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Ê¤¬¤éÂç´îÍø¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³Âç´îÍø¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤â¤¤¤Ä¤«Î®¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ºé¤Ï¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¡Ë¥ê¥à¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡£¥¹¥«¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯½Ð¤ë¡£¡Ö¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤Ï³¤³°¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¶õ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥Î¥¼¡£¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤½¤³¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤ê¤³¤¸¤Ä¤±¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤«¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ØZIP!¡Ù¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î´Øº¬¤Ï¡Ö¤É¤ÎÈÖÁÈ¤È¤¤¤ï¤º¡¢²¿¤«¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡Ù¤ÎÉñÂæ¡¦°ËÆ¦ÂçÅç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢MC¤Î°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÂ¾¤Î3¿Í¤Ï¡È½Ð¤¿¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤Ï¡È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÊ¬¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²¬ºé¤«¤é¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²æ¡¹¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¼ïºêÆØÈþ¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ