¡¡¡Ú11R¡ÛÏ¢Æü¤ÎÀè¹Ôºö¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Äá½ß»Ö¤Ï¡Ö¼ÖÈÖÅª¤Ë¤âÁ°¤ËÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ§¤ßÄ¾¤»¤¿¤·Ä´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤À¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¾®ÁÒ¤ÇÆÃÈÉ¤ËÀ®¸ù¡£Aµé°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÊÌÉÜ¤Ç2¡¢2¡¢1Ãå¤È¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ëö¶²¤í¤·¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤À¡£
¡¡ÆÃÈÉ¸å¡¢AµéÀï¤ò3¾ì½êÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö´°Á´V¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈÖ¼ê¤¬Àõ¸«¤Ê¤é¥é¥¹¥È¤ÎÄ¾Àþ¤Ï¸ß³Ñ¡£ÊÌÀþ¤«¤é¼ÂÀÓºÝÎ©¤ÄÃæÅÄ¤¬¶¯½±¡£¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã6¡äBOX¤ÇÁÀ¤¦¡£